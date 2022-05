Jeansy i t-shirt na Telekamerach? Tymi stylizacjami gwiazdy nie zachwyciły

Miało być pięknie, a wyszło... niekoniecznie dobrze. Choć co roku podziwiamy przede wszystkim te gwiazdy, które na Telekamerach zaprezentowały się iście królewsko, część z nich, niestety, nie zdobyła spodziewanego zachwytu. Maryla Rodowicz, Katarzyna Zielińska, Dominika Gawęda - przypominamy gwiazdy, które zamiast iść w to, co sprawdzone, przekombinowały.