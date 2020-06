Jedwab do włosów. Jak go stosować dla najlepszych rezultatów?

Jedwab do włosów to kosmetyk często niedoceniany albo kojarzony wyłącznie z salonami fryzjerskimi. Na szczęście na drogeryjnych półkach możesz odnaleźć zarówno czysty jedwab, jak i jedwab w formie dodatku w szamponie lub maseczce. Niezależnie od tego, na jaką wersję się zdecydujesz, jedwab do włosów to strzał w dziesiątkę!