Zjadamy 40 kg rocznie. Jest szkodliwy dla zdrowia

Cukier czasem nazywany jest "cichym zabójcą". Obecnie znajduje się w tak wielu produktach, że trudno go nie spożywać. Jest szkodliwy, i to nie tylko w "klasycznej" wersji, gdy dodajemy go np. do herbaty, czy kawy. Robiąc zakupy, warto czytać składy, aby wybierać tę żywność, która nie zawiera go w aż tak dużych ilościach.