Jej siostra umarła. "Dobrze mi jest bez ciebie"

Butowtt podkreśla, że odbiło się to na jej stanie. - Toksyczna relacja z moją siostrą miała wpływ na moje zdrowie i samopoczucie. Pojawiły się u mnie problemy zdrowotne, które były somatyczne, z głowy. Potrzebowałam skupić się choć przez chwilę na sobie. Doskonale pamiętam dzień, w którym zdecydowałam, że nie dam rady dalej żyć razem z nią. Odsunęłam się od osoby, która mnie niszczyła, nie od siostry. To niesamowite, że Anka przeniosła zachowania, w których wyrastałyśmy, do naszego dorosłego życia. W "Jeziorze…" (Butowtt zagrała w filmie "Jezioro słone" - przyp. red.) pada zdanie: "Dobrze mi jest bez ciebie". Te słowa doskonale obrazują moją relację z siostrą - wyznała.