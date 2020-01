Jerzy Skoczylas przeprosił dziennikarkę Karolinę Opolską. "Napisałem bardzo głupi komentarz o tatuażach"

Jerzy Skoczylas na swoim profilu na Twitterze ostro skomentował wygląd dziennikarki Karoliny Opolskiej. Po tym, jak spotkał się z falą krytyki, opublikował oficjalne przeprosiny.

Kiedy w mediach pojawiła się informacja, że Karolina Opolska zrezygnowała ze swojego stanowiska w TOK FM, Jerzy Skoczylas od razu to skomentował. Ani kariera zawodowa dziennikarki, ani jej osiągnięcia, nie miały dla niego znaczenia. Całą swoją uwagę skupił na jej wyglądzie.

Jerzy Skoczylas przeprosił Karolinę Opolską

W najnowszym tweecie przyznał: "Wczoraj napisałem bardzo głupi komentarz o tatuażach. W dodatku użyłem zdjęcia z portalu Press. Przepraszam Panią Karolinę Opolską, redakcję i wszystkich tych, którzy to przeczytali. Dopiero teraz, bo byłem do późnej nocy poza domem, bez dostępu do TT".