Jesienna szaruga? Przełam ją szlachetnym kolorem!

Szybko zapadający zmrok, coraz niższe temperatury, przeszywający wiatr i deszcz, który często dzwoni o szyby – wszystko to sprawia, że łatwo popaść w jesienną melancholię. Szarość wydaje się wszechogarniająca i przenika również do naszej garderoby. Wiele jesiennych ubrań jest bowiem utrzymanych w stonowanych, burych kolorach… Istnieje na szczęście kilka sposobów na to, by przemycić do jesiennej szafy odrobinę koloru i radości!