Jedz dwie łyżki dzienne. Boczki będą znikać w oczach

Zdrowe nawyki żywieniowe powinny być nieodłączną częścią naszego życia. Dobrze zbilansowana dieta sprawia, że mamy na wszystko energię. W ostatnim czasie sporo się mówi o tzw. superfoodsach. Wiele osób zapomina, że są one dostępne od dawna pod różną postacią. Nikt jednak wcześniej nie nadał im takiej chwytliwej nazwy.

Jeżeli mierzymy się z tzw. oponką, szczególną uwagę powinniśmy zwrócić na błonnik. To właśnie ten składnik zapewnia na dłużej uczucie sytości. Łyżka otrębów zjedzona rano ze śniadaniem np. w jogurcie, sprawi, że nie sięgniemy od razu po posiłku po przekąski.

Jeżeli chcemy wypróbować prozdrowotne właściwości otrębów, spożywajmy od jednej do trzech łyżek (i nie więcej!) dziennie. Pamiętajmy, że zbyt duża ilość zjedzonych otrębów może wywołać niepotrzebne żołądkowe sensacje - dlatego przestrzegajmy zasad.

