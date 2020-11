Jill Biden już wyznacza trendy. Sukienka, w której się pojawiła w wieczór wyborczy, wyprzedała się na pniu

– Jestem mężem Jill i nie byłoby mnie tutaj bez niestrudzonego wsparcia mojej rodziny – tak p rzedstawił światu nową Pierwszą Damę, 46. prezydent USA. Joe Biden dał do zrozumienia, że liczy się ze zdaniem małżonki i ceni jej opinie. To małżeństwo jest zgoła inne niż związek Donalda Trumpa z Melanią. Od prezydenta elekta i jego wybranki bije ogromny entuzjazm, widać, że dobrze się czują w swoim towarzystwie, są spontaniczni i są w sobie ewidentnie zakochani. Jill Biden kwitnie, a jej stylizacja podczas sobotniego wieczoru oczarowała stylistów. Sukienka pochodzi z domu mody Oscar de la Renta, który od lat współpracuje z Pierwszymi damami Stanów Zjednoczonych.

Sukienka Jill Biden – nowa Pierwsza dama wyznacza trendy

Jak pisze amerykański magazyn, Jill Biden pokazała się w asymetrycznej, czarnej kreacji we florystyczne wzory, która kilka godzin później została wyprzedana. Stylizacja przypadła do gustu Amerykankom. Pierwsza dama je zainspirowała. Dopełnieniem jej ubioru była minimalistyczna biżuteria. Do tego 69-latka założyła czerwone, satynowe szpilki na niewielkim obcasie. Na twarzy obowiązkowo miała maskę, aby dać dobry przykład oraz chronić siebie i ludzi wokół.