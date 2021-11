Joanna Koroniewska odpowiada mężczyznom, którzy pytają o jej biust. "Jakoś muszę z tym żyć"

Koroniewska odpowiedziała na pytania o swój mały biust

Joanna Koroniewska ostatnio opublikowała na swoim Instagramie wideo, na którym wystąpiła w czerwonym, obcisłym i dwuczęściowym stroju do ćwiczeń. Na nagraniu aktorka odchyla top w poszukiwaniu... swojego biustu, a w tle leci piosenka Whitney Houston pt. "I Have Nothing", co oznacza "nie mam nic". Miała to być odpowiedź na złośliwe pytania zaciekawionych internautów o to, gdzie są jej piersi, insynuujące ich mały rozmiar. Koroniewska nie przejęła się jednak uwagami i po raz kolejny pokazała dystans do siebie, dając jednocześnie prztyczka w nos hejterom.