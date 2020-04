Joanna Koroniewska w sukience na wiosnę. Ponadczasowe grochy

Joanna Koroniewska opublikowała zdjęcie z wakacji. Choć to fotografia sprzed kilku lat, sukienka na wiosnę, w której pozuje jest idealna na tegoroczny sezon. Jest to model sukienki maxi w drobne groszki. Można ją nosić zarówno jako hiszpankę, z odkrytymi ramionami, lub z mniejszym dekoltem. Zawsze modna i stylowa sukienka w grochy jest idealna zarówno na spacer po plaży jak i na oficjalne spotkanie. Sukienka na wiosnę Joanny Koroniewskiej to połączenie ponadczasowego wzoru z lekką, modną tkaniną.

"Ten sam czas. Trzy lata temu. Inna rzeczywistość. Rozpoczęłam piąty tydzień w domu, podobno po dwóch tygodniach człowiek się przyzwyczaja a ja napiszę tylko to co pewnie czuje wielu z nas. Mam lepsze i gorsze momenty. Ale tutaj jestem dla tych, którzy chcą się oderwać od tych smutnych myśli i strachu. I mam nadzieję, że choć część z Was to czuje. Ściskam Was najmocniej jak potrafię" – napisała na Instagramie Joanna Koroniewska. Pod postem pojawiło się wiele różnych komentarzy i zwierzeń Internautów na temat przedłużającej się kwarantanny społecznej.