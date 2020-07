Joanna Koroniewska zapowiada, że będzie pozować tylko tyłem. Wszystko przez negatywne komentarze

Joanna Koroniewska o swoim podejściu do kompleksów

"Od dzisiaj do zdjęć zaczynam pozować tyłem. Ściskam was Robaczki! Widzę jedno, że przypadkiem jedno zdjęcie spowodowało niemal lawinę! I dobrze. Czasami lepiej wyrzucić z siebie złe emocje! Dziękuję za wszystkie wasze wiadomości! Za waszą szczerość i za to, że w ogóle tak się licznie udzielacie. Kocham! Lecę z moimi ukochanymi deskami, nie mylić z córkami, pobiegać!" – odpowiedziała w żartobliwy sposób.

Fani aktorki w komentarzach okazali jej dużo wsparcia. Pisali, żeby nie przejmowała się negatywnymi opiniami. Pani Asiu, jest pani piękną kobietą! Ja też z tych mniej 'cycatych' więc 'team deska' i do przodu", "Jedyne co mi przychodzi do głowy, to jak można wykazać się takim brakiem kultury, aby wytykać całkowicie obcej osobie jej wygląd" – komentowali.