Joanna Moro ma kłopoty finansowe. Aktorka narzeka na pandemię

W połowie marca władze Polski podjęły decyzję o zamknięciu wszystkich kin, teatrów. Ponadto producenci filmowi musieli wstrzymać kręcenie nowych filmów czy seriali. To wszystko sprawiło, że aktorzy zostali z dnia na dzień bez pracy. Co prawda wielu z nich świetnie sobie radzi żyjąc z innych źródeł dochodu, jak np. zyski z kampanii reklamowych. Jednak nie każdy ma takie możliwości.

Joanna Moro o zarobkach

Joanna Moro przyznaje, że jest w kiepskiej sytuacji. "U mnie jest w ogóle ciężka sytuacja. Z jednej strony wiedziałam, że będę mniej zarabiać, bo mam małe dziecko. Poświęcam się, ale z drugiej strony nie mam szansy w ogóle sobie dorobić. Planowałam, że zagram parę spektakli w miesiącu, że sobie wyjadę na parę dni zdjęciowych na swoich warunkach, to teraz w ogóle nie wiem co to będzie. Jest bardzo trudno" - mówi w rozmowie z Wideoportalem.