Joanna Racewicz odtworzyła sesję Ołeny Zełenskiej. Tak odpowiedziała na hejt

"Tyle oburzenia, tłumy Katonów, że 'wojenny PR, lans na ruinach, niesmak'. Że 'zbyt staranna stylizacja, a za mało elegancka poza, niegodna pierwszej damy'. 'Fu, kto to widział siedzieć w rozkroku', 'Olena Zełenska na okładce Vogue'a - kiedy jej kraj walczy - skandal'. 'I to zdjęcie Annie Leibovitz- niesmak' itd., itp. Wszystko, zanim numer będzie w kioskach. Wszystko, zanim będzie wiadomo, co Ona i Wołodymyr Zełenski powiedzieli Rachel Donadio" - napisała na samym początku dziennikarka.