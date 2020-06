Joanna Racewicz przeszła metamorfozę. Po detoksie szambala zadbała o nową fryzurę

Joanna Racewicz wybrała się po zniesieniu obostrzeń do zaprzyjaźnionego stylisty Leszka Czajki. W sieci opublikowała wideo ze spotkania oraz zdjęcie obrazujące efekty swojej metamorfozy. "A tymczasem przy Nowogrodzkiej… bez żadnego trybu – mistrzowi praca pali się w rękach" – napisała pod fotografią.

Prezenterka napisała wówczas sprostowanie, tłumacząc się, że sama pofarbowała odrosty i że jej odświeżona fryzura to nie efekt pracy Leszka Czajki. "Leszek Czajka jest przede wszystkim moim Przyjacielem, przez wielkie "P", od 20 lat, a nie "fryzjerem" i – właśnie dlatego – nie przyszło mi do głowy proszenie go o cokolwiek w sprawie moich włosów. Poza tym – pierwszy w Polsce zamknął salon. Dla swojego i klientek dobra. Acha, odrosty farbuję sama. Zgoda – ku rozpaczy Leszka, ale chwilowo nie ma innej rady" – napisała wówczas dziennikarka.