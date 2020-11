John Kennedy Junior skończyłby 60 lat. Jego życie nieoczekiwanie przerwała katastrofa lotnicza

JFK Jr i życie na pierwszych stronach gazet

Im był starszy, tym bardziej uciekał w normalne życie. Kennedy Jr chciał jedynie wieść spokojne życie daleko od sławnej rodziny oraz polityki. John dorastał pod opieką matki, która za wszelką cenę chciała go uchronić przed "klątwą Kennedych". Jak wspominają przyjaciele John-Johna na łamach magazynu "People", mężczyzna nie chciał angażować się politycznie – Jackie Kennedy z kolei nie mogła zrozumieć jego decyzji.

Tragiczna lipcowa noc 1999 roku

16 lipca 1999 roku doszło do katastrofy lotniczej. Za sterami jednosilnikowca siedział sam Kennedy, ale nie był on przygotowany do złych warunków atmosferycznych. Tragiczny w skutkach wypadek spowodował śmierć JFK Jra, jego żony Carolyn oraz jej siostry Lauren.