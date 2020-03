Julia Wieniawa o swojej sylwetce. "Zawsze miałam obsesje na punkcie piękna i fizyczności"

Niedawno Blanka Lipińska zauważyła, że Julia Wieniawa schudła i "wreszcie zaczyna mieć talię". Młoda aktorka twierdzi, że nie zauważyła zmian w swojej sylwetce, chociaż jej znajomi twierdzą inaczej.

To bardzo intensywny czas dla Julii Wieniawy. Młoda gwiazda biega z planu zdjęciowego na ramówki, a pomiędzy tym ma jeszcze treningi do tanecznego show, które jest już emitowane w telewizji. Oprócz godzin na sali treningowej Julia Wieniawa chwali się również wizytami na siłowni. Ten wysiłek nie pozostał niezauważony.

Julia Wieniawa o swojej sylwetce

W jednym z ostatnich wywiadów Blanka Lipińska zauważyła, że ruch służy aktorce. "Wreszcie zaczyna mieć talię. Super. Ja w ogóle uważam, że sport wyczynowy to jest najkrótsza droga do kalectwa, a druga sprawa, to, że zawsze rzeźbi sylwetkę. Więc dla kobiet never better, bo ciało się zbija, cellulit spada, mięśnie się wypracowują. Ja coś o tym wiem" – powiedziała.