Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Moda + 2 fashiondesignerawardslifestyle 4 godziny temu Artykuł sponsorowany Jury 11. edycji Fashion Design Awards wyłoniło finalistów konkursu. W Fort Mokotów jurorzy prestiżowego konkursu Fashion Designer Awards wybrali 9 finalistów, 10-tego finalistę poznamy 14 września w wyniku głosowania na stronie: www.fashiondesignerawards.com.pl . Podziel się Jury 11. edycji Fashion Design Awards wyłoniło finalistów konkursu. (materiały partnera) Jurorzy w składzie m.in.:Agnieszka Więdłocha, duet Paprocki&Brzozowski, Marieta Żukowska, Dawid Woliński, Joanna Horodyńska, Rafał Michalak i Ilona Majer, czyli duet MMC, Dorota Williams, Vasina, Mikołaj Komar, Ola Nagel i Maja Handke oraz Joanna Sokołowska-Pronobis stanęli przed arcytrudnym zadaniem. materiały partnera (materiały partnera) „W tej edycji z powodu pandemii uczestnicy mieli 3 miesiące na przygotowanie się, dobrze wykorzystali ten czas, kolekcje były świetnie, bardzo starannie odszyte, radość dla naszych oczu” – mówi Joanna Sokołowska-Pronobis, pomysłodawczyni i producentka konkursu. Dawid Woliński, który kolejny rok jest jurorem konkursu mówi “Według mnie kolekcje były na bardzo wysokim poziomie, uszyte, wymyślone, zaprojektowane” materiały partnera (materiały partnera) „Postanowiliśmy oprócz zwycięzcy nagrodzić również wybranego finalistę i wraz z Batonikiem Duplo zapraszamy do naszego teamu na 24 godziny przed najnowszym pokazem MMC. Laureat nagrody zobaczy jak wygląda od strony backstage’u przygotowanie pokazu - mamy nadzieję że wraz z nami poczuje dreszcz przed premierą nowej kolekcji” – dodaje Rafał Michalak z MMC. A Marieta Żukowska mówi “W jury FDA jestem od wielu lat tegoroczne kolekcje są kolorowe, geometryczne zobaczylam ciekawe faktury i ręcznie malowane tkaniny , bardzo wysoki poziom już nie mogę doczekać się finału” materiały partnera (materiały partnera) Oto lista osób zakwalifikowanych do finału : 1. Czarnota Edyta

2. Frankowska Wiktoria

3. Grzanka Paulina

4. Klekot Aleksandra

5. Klimas Klaudia

6. Korecka Manuela

7. Pilarek Maja

8. Pupczyk Magdalena

9. Zakrzewski Rafał Na finalistów czeka imponująca pula nagród m.in wyjazd na targi Premier Vision 2021 do Paryża z Cisowianką Perlagę , 3-miesięczny kontrakt z DPD Polska na obsługę kurierską, wyjazd na 4th International Young Designers Contest Kiev 2021, nagroda finansowa 20 tys. złotych, a od Partnera Głównego Batonika Duplo profesjonalny pad pomocny w projektowaniu oraz staż w pracowni MMC. materiały partnera (materiały partnera) Do tego dla wybranych finalistów są : staż w dziale kostiumografii i charakteryzacji TVN, nagroda specjalna – 24h. na backstage pokazu MMC przed premierą nowej kolekcji, wyjazd na targi Tissue Premier 2021 do Lille we Francji z firmą Electrolux i staż w pracowni Paprocki&Brzozowski . O look modelek podczas obrad zadbali Partnerzy beauty AA Wings of Color, Gold Polska i Quantum Clinic, a dopełnieniem stylizacji było obuwie marki Kazar. Finał 11 edycji konkursu Fashion Designer Awards już 9 października, w Warszawie.

Podczas finału 10 finalistów zaprezentuje kolekcje składające się z 5 sylwetek. PARTNERZY KONKURSU | Producent Batonika Duplo | DPD | Cisowianka Perlage | Electrolux | AA Wings of Color | Enter Air | Kazar | PiliPili| Quantum Clinic | PATRONI MEDIALNI | Gala| Burda Style | kobieta.pl | Wirtualna Polska | Fashion Magazine| Fashionpost.pl| Lounge Magazyn | K MAG Magazyn| więcej na www.fashiondesignerawards.com.pl