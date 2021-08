Justyna Żyła znów jest zakochana. Pokazała zdjęcie z nowym partnerem

Ostatecznie, po wielu przepychankach, doszło do rozwodu, a Justyna Żyła wykorzystała swoje pięć minut medialnej uwagi. Zdecydowała się na sesję do magazynu "Playboy". Otrzymała także propozycję poprowadzenia programu "Justyna Żyła. Pierzemy brudy do czysta", w którym rozmawiała ze zwaśnionymi małżonkami. Wreszcie wzięła udział w "Dancing with the Stars. Tańcu z gwiazdami", gdzie nie poradziła sobie najlepiej.