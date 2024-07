Już nie pracuje dla TVP. Może dziwić, czym zajmuje się teraz

Osoba z bliskiego otoczenia Tomasza Wolnego wyjawiła, że prezenter przeczuwał, że jeżeli dojdzie do zmian władz, zostanie pozbawiony pracy. W międzyczasie postanowił się przekwalifikować i działa w zupełnie innej branży.

"Warszawiacy śpiewają (nie) zakazane piosenki" to muzyczne widowisko, które upamiętnia Powstanie Warszawskie. W ostatnich latach to właśnie Tomasz Wolny miał zaszczyt prowadzić ów koncert. Jednak w 2024 roku został pozbawiony tej roli.

