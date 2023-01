"Kamienie szczęścia", czyli jakie kamienie szlachetne dobrać do naszej osobowości

- Często klienci dobierają biżuterię nie tylko do stylizacji czy koloru oczu, ale kierują się również upodobaniami do samych kamieni szlachetnych, co jest podparte wierzeniami w ich moc lub dopasowanie do znaku zodiaku. Dotyczy to nie tylko wyboru kamienia, ale również kształtu biżuterii - mówi Magdalena Maślerz, mistrzyni rzemiosła w zawodzie złotnik-jubiler oraz założycielka pierwszej w Krakowie szkoły złotnictwa Xerion.