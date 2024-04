Karolina Borkowska rozwija własną firmę. "Dla rozrywki mogę iść do teatru, nie na ściankę"

Przyznaję, czasem tęsknię za aktorstwem, za pracą na planie zdjęciowym. W końcu część swojego życia spędziłam przed kamerą. Teraz, gdybym wróciła na plan zdjęciowy czy do teatru, miałabym jednak inną perspektywę. W tej chwili byłaby to pewna odskocznia, odpoczynek od mojej profesji. Dziś nie odważyłabym się już podjąć decyzji o powrocie do teatru. Wiem, z czym wiąże się przygotowanie do spektaklu, z jakim nakładem pracy, czasu, itd. Wyznaję zasadę, ze jeżeli już się na coś decyduję, to poświęcam temu sto procent swojej uwagi i czasu, żeby zrobić to najlepiej, jak potrafię. Nie znalazłabym już miejsca na granie w teatrze. Dziś bywam w nim już tylko jako widz. Jeśli chcę coś robić, to muszę to robić porządnie - żeby tak czynić, trzeba się właśnie temu poświecić. Na szczęście nie mam tego dylematu.