Karolina Korwin Piotrowska dostawała groźby. "Bałam się wyjść z domu"

Musiałam na kilka dni wyprowadzić się, bo bałam się wyjść z domu, a hejterzy pisali: Wiem, gdzie mieszkasz. I dawali zdjęcie mojego domu. Przypomniałam sobie kilkumiesięczny lincz po tym, kiedy nie spodobał mi się jeden film i napisałam o tym. Przypomniałam sobie lincz po publikacji mojej ostatniej książki, zakończony wizytą u specjalisty i lekami. Przypomniałam sobie kilkanaście w ostatnich kilku latach wizyt na policji, u prawników, notariuszy, wydane pieniądze, te długie rozmowy, co z tym można i czy w ogóle da się zrobić. A z czym? Na przykład z groźbami. Karalnymi. Obietnicami pobicia i gwałtu zilustrowanym zdjęciem penisa. Obietnicami spalenia psów zilustrowanym screenami artykułów o spaleniu mojego mieszkania. I to zdanie od policjanta: pani Karolino, czy pani musi to robić?