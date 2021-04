Kartka z kalendarza według Matyldy Damięckiej. Celebruje ciekawą okazję

Grafiki prezentowane przez Matyldę Damięcką cieszą się coraz większą popularnością. Jak zauważyli internauci, oscylują one wokół zastanej rzeczywistości, która niekoniecznie jest przyjemna i zawsze prosta w odbiorze. Damięcka potrafi celnie narysować ilustrację, w której zawiera dokładnie to, o czym podświadomie wiele osób myśli.

Damięcka upamiętniła ważny dzień

Choć Damięcka pochodzi z rodziny aktorskiej, nie do końca odnalazła się w tym zawodzie. Co prawda mogliśmy ją zobaczyć w serialu "Na Wspólnej", jednak artystka długo poszukiwała swojej drogi kariery. Na szczęście wiele frajdy zapewniają jej przeróżne grafiki, w których porusza bardzo ciekawe i ważne tematy. Czasami jednak wstawia luźne ilustracje i interpretacje, które pozwalają wywołać uśmiech na twarzy.

Jednym z takich rysunków był dość satyryczny obrazek przedstawiający zmienną polską pogodę wiosną. Grafika okazała się na tyle trafna, że fani twórczości Damięckiej domagali się więcej podobnych ilustracji z tej serii niezwiązanej z bieżącymi sprawami. Graficzka wzięła sobie do serca sugestie, ponieważ 27 kwietnia zaprezentowała kolejny zabawny obrazek.

Damięcka, przeglądając kartkę z kalendarza, zaważyła, że właśnie wypada Światowy Dzień Grafika, więc siłą rzeczy nadszedł czas celebracji jej uprawianego obecnie zawodu. Mało tego, rysowniczka połączyła to wydarzenie razem z innymi okolicznościami obchodzonymi tego samego dnia, czyli z Dniem Florysty oraz Światowym Dniem Tapira.

Tym samym Damięcka pokazała tapira siedzącego przed ekranem komputera i rysującego kwiaty. "Hej, jestem tapir Mateusz. Mam 29 lat i jestem grafikiem, ale moją pasją są kwiaty. Lubię też wygłupiać się z przyjaciółmi. Jak to się wszystko skończy planuję częściej się z nimi wygłupiać, ale tak live i podróżować i wąchać kwiatki też" - napisała graficzka.

