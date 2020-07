Kasia Kowalska: "Chyba rząd po prostu boi się artystów i ich silnego głosu"

Kasia Kowalska chce wrócić do pracy

"Staram się nie mieszać do polityki, bo myślę, że są od tego inni ludzi i to nie jest moja działka, żeby mówić, jak ma być, natomiast jeden apel: pozwólcie nam wrócić do pracy. Pozwólcie nam robić to, co robiliśmy. Kultura jest bardzo potrzebna. To nie jest tak, że my jesteśmy jakimś ostatnim ogniwem w łańcuchu pokarmowym. Nie można nas tak traktować. Chcemy wrócić do pracy" - powiedziała artystka w programie "Onet Rano".