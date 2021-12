Kasia Sokołowska: Zastanawiam się, co będzie jutro. Nie chcę się zatrzymywać

Dojrzałość daje na pewno więcej luzu, lepszą znajomość siebie i umiejętność eliminacji pewnych rzeczy bez bólu. Kocham moją pracę, ale kiedyś byłam na nią dużo bardziej zachłanna. Pojawił się jednak moment, w którym musiałam powiedzieć "stop". Sukces sprawił, że projektów było po prostu za dużo. By utrzymać jakość, na której zawsze zależy mi najbardziej, musiałam dokonać selekcji. Dlatego dla mnie krokiem milowym w dojrzałość jest zdanie sobie sprawy, że nie można zrobić wszystkiego. A czy wiem więcej o pewnych sprawach? Czasem wiem, a czasem nie wiem (śmiech). Jestem cały czas ciekawa, co będzie dalej. Zastanawiam się, co będzie jutro. Nie chcę się zatrzymywać.