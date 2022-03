Katarzyna Bosacka miażdży pączki "Ekipy". "Ten barwnik znajdziemy w kostce do toalet"

Dziennikarka ostro o składzie pączków

Katarzyna Bosacka nie mogła przejść obojętnie obok najnowszego produktu youtuberów, czyli pączków. Produkt przybrał kolorowe barwy, można go kupić w Biedronce. Dziennikarka zwraca uwagę, że to "skarbnica" niezdrowych półproduktów. W składzie jest tłuszcz palmowy, jaja w proszku, spulchniacze i sztuczne barwniki tj. błękit brylantowy E133, który znajdziemy również w kostkach do toalet. To, co pisze Bosacka, przeraziło jej obserwatorów.