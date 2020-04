Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel apelują, by nosić okulary. Takiej reakcji fanów się nie spodziewali

Katarzyna Cichopek wraz z mężem dołączyła do akcji #Polskawokularach, zachęcającej do noszenia okularów w ochronie przed wirusem. Zdjęcie, na którym pozują w maseczkach i okularach, spotkało się jednak z krytyką fanów.

Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel stosują się do zaleceń rządu i na okres kwarantanny zaszyli się w swoim mieszkaniu w Warszawie. Chętnie zachęcają do tego innych, podejmując różne inicjatywy, które miałyby urozmaicić ich fanom ten trudny okres izolacji. Teraz z kolei kierują do fanów ważny apel. Z pozoru pozytywny post wzbudził jednak falę hejtu.

Katarzyna Cichopek dołącza do akcji #Polskawokularach Katarzyna Cichopek regularnie relacjonuje przebieg domowej kwarantanny w mediach społecznościowych, dzieląc się fotografiami zabaw z dziećmi, czy domowych porządków. Teraz z kolei wykorzystała swoją popularność, by skierować do Polaków ważny apel. Na Instagramie udostępniła zdjęcie, do którego zapozowała z mężem na balkonie z maseczkami jednorazowymi i okularami na twarzy, apelując o ich noszenie w czasie epidemii.

"Kochani, dołączyliśmy do akcji 'Czas na #Polskawokularach', żeby jak najlepiej chronić się przed koronawirusem. Jeśli już musicie wyjść z domu np. po zakupy, zabezpieczcie również oczy. Poprzez śluzówkę wirus ma łatwy dostęp do naszego ciała" – zaapelowała w opisie pod zdjęciem.

"Nie masz pod ręką okularów korekcyjnych? Załóż przeciwsłoneczne, im większe, tym lepsze! Pochwal się w komentarzu swoim bezpiecznym lookiem i dołącz do akcji. Udostępnij to swoim znajomym, żeby byli bezpieczni maksymalnie i też dołączyli do akcji" – zachęciła.

Choć wielu fanów doceniło pozytywne intencje aktorki, równie wielu zdecydowało się ją skrytykować za marnowanie maseczek, złe ich zakładanie, czy też nawoływanie do – ich zdaniem – bezsensownej akcji.

"Te dwie źle założone i zmarnowane maseczki w szpitalu są na wagę złota", "Proszę, nie marnuj maseczek", "Żeby chronić oczy przed wirusem, muszą być szczelne okulary, jak gogle", "Żeby noszenie maseczki miało jakiś sens, to trzeba wiedzieć, jak ją dobrze założyć. A tu niestety mamy prezentacje maseczki założonej na odwrót. U pani okulary wchodzą pod maseczkę, zamiast być nad nią" – pisali.

Cichopek postanowiła odpowiedzieć internautom. "Post jest o noszeniu okularów, darujcie sobie rozkminę o mojej masce, Ważne, żebyście wy swoje dobrze zakładali i pamiętali o okularach" – ucięła.

