Katarzyna Cichopek w modnych kozakach. Po raz kolejny zachwyca wyczuciem stylu

Katarzyna Cichopek modna jesienią

Modne kozaki na jesień, na które zdecydowała się Cichopek to klasyczne kowbojki ze ściętym obcasem oraz spiczastym noskiem. Cholewka sięga niemal do kolan, a beżowy kolor doskonale komponuje się z pozostałymi elementami ubioru. Do modnych kozaków celebrytka założyła także jasne, obcisłe spodnie i efektowny luźny sweter przypominający poncho z frędzlami. Zwieńczeniem całej stylizacji są ponadczasowe okulary przeciwsłoneczne, które są nieodłącznym atrybutem Cichopek.