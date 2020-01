WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Katarzyna Glinka jest w ciąży. 42-letnia aktorka długo trzymała wiadomość w tajemnicy W minionym roku mieliśmy istny baby boom wśród celebrytów. W 2019 roku w ciążę zaszła również Katarzyna Glinka, jednak aktorka nie chciała zbyt szybko dzielić się tą informacją. Zrobiła to dopiero teraz i jak sama przyznaje "zależy jej na zachowaniu odrobiny prywatności". Kasia Glinka poinformowała, że spodziewa się dziecka Katarzyna Glinka opublikowała na swoim instagramowym profilu post, który z pewnością dla wielu osób jest ogromnym zaskoczeniem. Aktorka pokazała wyraźnie zaokrąglony brzuch i przyznała, że jest w ciąży. Katarzyna Glinka jest w ciąży "Kochani, chciałam powiedzieć wam sama. W czasie, który pozwala już na dzielenie się tak intymnymi informacjami z prywatnego życia. Nie chciałam się ukrywać, zresztą choćbym chciała, już się nie da. Po prostu chciałam powiedzieć wam, kiedy jest już bezpiecznie" – wyjaśniła. "Ja nie do końca odnajduję się w czasach, w których tak wiele jest na sprzedaż i zależy mi na zachowywaniu odrobiny prywatności. Mam nadzieję, że to rozumiecie" – czytamy dalej. Aktorka podkreśliła, że ten nowy rok będzie dla niej wyjątkowy ze względu na dziecko, ale póki co nadal jest aktywna zawodowo: "Pędzę do teatru Kwadrat zagrać dla was 'Kłamstewka'". To będzie drugie dziecko Katarzyny Glinki. Aktorka w 2012 roku urodziła syna Filipa, który, co ciekawe, zrobił jej powyższe zdjęcie.