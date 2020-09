Katarzyna Skrzynecka wysłała męża na zakupy. "Kochanie, czy mógłbyś kupić torebkę ryżu?"

Katarzyna Skrzynecka jakiś czas temu pochwaliła się w mediach społecznościowych imponujących rozmiarów balkonem. Tym razem znów pokazała go na swoim profilu na Instagramie, jednak to nie przytulny wystrój przykuwa uwagę, a mąż aktorki. A dokładnie to, co Marcin Łopucki trzyma w rękach.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Katarzyna Skrzynecka z Marcinem Łopuckim (ONS)