Katarzyna Tusk była z córką w szpitalu. "Mam nadzieję, że to zdjęcie będzie dla nas tylko pamiątką po kilku dniach strachu i niepewności"

Katarzyna Tusk bardzo chroni swoją prywatność. Zwykle na zdjęciach publikowanych w jej mediach społecznościowych widzimy zaplanowane kadry z życia rodzinnego, które nie ujawniają trosk i zmartwień. Tym razem jednak opublikowała osobisty wpis, który ma skłonić internautów do przemyśleń. Trafiła z córką do szpitala.

Katarzyna Tusk jest z córką w szpitalu

Tusk przyznała, że nie lubi dzielić się prywatnymi historiami, ale jej instynkt podpowiada jej, że ten post wzbudzi większe zainteresowanie niż "kubek z kawą na marmurowym blacie". Przyznała, że postanowiła to wykorzystać i zachęcić ludzi do zrobienia czegoś dobrego. Nie zdradziła, jaki jest powód wizyty w szpitalu. Powiedziała jednak, że to był drobiazg, ale dał im do myślenia.