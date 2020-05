Katarzyna twierdzi, że jej mąż to sknera. Kobieta opowiada, w jakich warunkach żyją

"Mieszkamy w słabych warunkach jak na jego możliwości, ale mąż jest osobą, której wiele nie trzeba. On chyba niewiele rozumie, bo całe życie kisili się na 40 metrach w 5 osób i on twierdzi, że nie było źle. Z ukrywanym żalem i zazdrością patrzę na kolegów męża, którzy zarabiają tyle co on, a kupują żonom auta za krocie, stawiają na ich życzenie domy pod miastem lub kupują gotowe" – opowiada kobieta, która założyła wątek na forum WP Kafeteria.