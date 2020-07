Kate i William myślą nad przyszłością syna. Może pójść do szkoły z internatem

Książę George jest trzecią osobą, po swoim dziadku i ojcu, w kolejce do tronu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Co prawda przed kilkuletnim chłopcem jest długa droga do przejęcia władzy w kraju, jednak aby być dobrze przygotowanym, musi od najmłodszych lat m.in. przykładać się do nauki.