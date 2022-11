Katie Holmes w dzianinowym zestawie. Wybór obuwia wielu zaskakuje

W tych klapkach będą chodzić wszyscy

Co niezwykłego jest we wsuwanych klapkach, że pokochały je gwiazdy? Ich urok tkwi w tym, że są bardzo uniwersalne. Pasują do niemal każdej stylizacji i ją ultra wygodne. Spacerując w nich po ulicach, poczuć się możemy bardzo komfortowo, niemal jak w ulubionych kapciach. Ocieplane chodaki, choć wydają się oldschoolowe, w tym sezonie będą bardzo modne. Ich urokowi uległa nie tylko Katie Holmes. W tych butach widziane już były Kendall Jenner, Kaia Gerber i Kristen Stewart.