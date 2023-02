"Każda kobieta chciałaby mężczyznę jak Massimo". Ale czy na pewno?

Pragnienia i potrzeby

Tak naprawdę mężczyźni, których reprezentantami są Massimo i Grey, to nie nowość w pragnieniach kobiet, a raczej powrót do znanego nam od dawna archetypu. Australijska socjolożka Raewyn Connell w latach 80. stworzyła tzw. koncepcję męskości hegemonicznej. Według Connell męskość hegemoniczna to "konfiguracja praktyk genderowych, które akceptują i legitymują patriarchat, gwarantując jednocześnie dominującą pozycję mężczyzn i subordynację kobiet". Głównymi składowymi męskości hegemonicznej są: autorytet, siła fizyczna, heteroseksualność i zajmowanie wysokiej pozycji w hierarchii społecznej. Według Connell to takiego modelu mężczyźni aspirują, jednak większość z nich nie jest w stanie zrealizować wszystkich atrybutów związanych z męskością hegemoniczną.