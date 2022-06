Konflikt zniszczył ich przyjaźń. Te relacje gwiazd przeszły do historii

Każdy fan Dody z pewnością pamięta, że jej dawną menedżerką była Maja Sablewska. Przez długi okres wyglądało na to, że panie świetnie się ze sobą dogadują i spędzają razem czas nie tylko na gruncie zawodowym, lecz także prywatnym. Niestety między celebrytkami doszło do kłótni, w mediach padło wiele gorzkich słów, a to wszystko zakończyło się zerwaniem współpracy oraz przyjaźni.