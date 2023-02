Kiedyś zdobiły samochody Polaków. Dlaczego zniknęły?

Co oznacza naklejka ryby na samochodzie?

Naklejki na samochodach mogą mieć różne znaczenie. Większość z nich jest też dokładnie opisana, przez co nie trzeba domyślać się, dlaczego znalazła się na samochodzie. Naklejanie ryb na pojazdy miało nieco inny powód. To deklaracja religijna. Symbol wskazuje, że właścicielem pojazdu jest chrześcijanin. Obowiązuje on w chrześcijaństwie niemal od początku jego istnienia. Tak narysowana ryba miała nawiązywać do postaci samego Jezusa Chrystusa.