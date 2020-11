Wpadki Melanii Trump. Co najbardziej zapadło w pamięć z potknięć pierwszej damy?

W ciągu ostatnich tygodni cały świat żyje sprawą przegranej Trumpa i wygranej Joe Bidena. W ciągu tych mijających dni stworzono wiele memów z Melanią Trump w roli głównej i nie tylko. Internauci skupili się na odchodzącej pierwszej damie oraz o tym, jakie wpadki w tym czasie zaliczyła. Wiele wskazuje na to, że pewne potknięcia jeszcze na długo zapadną w pamięć.

Potknięcia Melanii Trump jako pierwszej damy

Bardzo często Melania Trump była przedstawiana jako ofiara swojego apodyktycznego męża. Jednak przyglądając się najpopularniejszym wpadkom pierwszej damy, nie znajdziemy w nich czego, co mogłoby sugerować, że Melania była ofiarą.

Jedną z ważniejszych wpadek, która okazała się prawdziwym skandalem, była kurtka pierwszej damy z wymownym napisem "Naprawdę mnie to nie obchodzi, prawda?". Na dodatek Trump pojechała w niej do aresztu, gdzie dzieci emigrantów były odseparowane od rodziców. Pierwsza dama nie wydawała się entuzjastycznie nastawiona do aktywności społecznej. Pełniąc narzucone obowiązki, Melania wydawała się znudzona i kompletnie obok tego.