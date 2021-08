Ta długa sukienka to hit. Kupisz ją w Lildu za jedyne 23 zł!

Lato to czas wyprzedaży. Na przecenione produkty można polować nie tylko w popularnych sieciówkach, ale warto również zajrzeć do dyskontów typu Lild. Możemy tam znaleźć różne elementy garderoby marki Esmara, które są w większości uniwersalne. Oznacza to, że nie wyjdą z mody, a pomogą nam stworzyć klasyczny look. Już od soboty 28 sierpnia na sklepowych półkach Lidla pojawią sukienki w wersji maxi. Ich cena to jedynie 23 zł. Takiej okazji nie można przegapić.