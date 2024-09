Kobiety po 50. powinny sięgać często. Niweluje nieprzyjemny problem

Siemię lniane to nasiona lnu zwyczajnego. Można je znaleźć w formie zmielonej, w całości lub jako olej lniany. Po zalaniu wodą i odczekaniu kilku minut siemię stworzy konsystencję przypominającą kisiel. Taki produkt świetnie sprawdza się w przypadku chorób układu pokarmowego oraz oddechowego. To jednak niejedyne zalety siemienia lnianego.

Siemię można dodawać do koktajli, smoothie, sałatek, spożywać zmielone z wodą, jako dodatek do wypieków czy owsianek. Olej lniany, dodawany na zimno do potraw, jest cennym źródłem witaminy E. Warto wybierać całe ziarna, aby maksymalnie korzystać z ich zdrowotnego potencjału.

Jak przechowywać siemię lniane?

Len zawiera nienasycone kwasy tłuszczowe, które są podatne na szybkie utlenianie, co prowadzi do utraty wartości odżywczych. Dlatego warto nabywać len w całości i mielić go przed spożyciem. W przypadku oleju lnianego trzeba przechowywać go w ciemnej butelce, w chłodnym miejscu lub lodówce. Otwartego oleju nie powinno się przechowywać dłużej niż 3 miesiące.

Warto mieć na uwadze, że siemię lniane jest bogate w tłuszcze, stanowiące ponad 40 proc. składu, z czego 60 proc. to prozdrowotne kwasy omega-3. Zawiera również kwas α-linolenowy, oleinowy, linolowy oraz omega-6 (ok. 15 proc.). Ponadto jest źródłem błonnika pokarmowego, tiaminy, ryboflawiny, niacyny oraz pirydoksyny, czyli witaminy z grupy B.

Korzyści zdrowotne - dlaczego siemię lniane jest tak cenne?

Siemię lniane jest korzystne dla układu pokarmowego, polecane w przypadkach refluksu. Tworzy ochronną warstwę na powłoce żołądka, co jest pomocne podczas antybiotykoterapii. Regularne spożywanie siemienia pomaga uregulować wypróżnianie dzięki zawartości błonnika pokarmowego, który przyspiesza trawienie.

Kwasy omega-3 i inne składniki

Kwasy omega-3 zawarte w siemieniu lnianym są pomocne przy insulinooporności, niedoczynności tarczycy oraz chorobach układu kostno-stawowego. Wspierają także profil lipidowy i podnoszą poziom cholesterolu HDL, są niezbędne dla prawidłowego widzenia, przewodnictwa nerwowego i procesów zapamiętywania, a także zapobiegają chorobom neurodegeneracyjnym.

Lignany i białko

Siemię lniane dostarcza lignany, fitoestrogeny, które mają działanie przeciwzapalne i przeciwnowotworowe. Szczególnie polecane są paniom po 50. roku życie w okresie menopauzy, by łagodzić jej objawy. Siemię jest także bogate w aminokwasy egzogenne, takie jak lizyna, leucyna i walina. Są one niezbędne dla produkcji serotoniny, hormonu szczęścia, oraz melatoniny, strażnika dobrego snu.

