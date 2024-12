Jak się okazuje, aż 94 proc. ankietowanych zadeklarowało, że nie zaprosiłoby do swojego świątecznego stołu Rosjanina . Z kolei 72 proc. Polek i Polaków nie chciałoby zasiąść do wigilijnej kolacji razem z osobą niebinarną. Na trzecim miejscu znalazł się były partner/była partnerka (71 proc.).

W badaniu aż 70 proc. Polek i Polaków stwierdziło, że nie zaprosiłoby do wigilijnego stołu polityka.

Druga część ankiety socjolożek skupiła się na bardziej pozytywnym zjawisku. Ekspertki odniosły się do wigilijnego zwyczaju pozostawiania pustego talerza dla niespodziewanego gościa. Kogo Polki i Polacy zaprosiliby do stołu?

