Kolejny ślub Michała Wiśniewskiego. Tym razem utrzymał go w tajemnicy

Sekretny ślub Michała Wiśniewskiego

9 września Wiśniewski obchodził 50. urodziny. Jak się okazało - trzy dni wcześniej, wraz z piątą żoną, postanowił odnowić przysięgę małżeńską i wyprawić zaległe wesele. Co ciekawe, tym razem Wiśniewski zdecydował się na uroczystość bez udziału mediów, a goście zostali poproszeni o to, by nie publikować relacji z tego wydarzenia w swoich mediach społecznościowych.