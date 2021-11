Koleżanki w pracy miały patrzeć i zazdrościć. "Love bombing" okazał się gwoździem do trumny

Joanna Godecka, terapeutka par: Jeżeli kogoś dopiero poznajemy, a ten ktoś składa nam od razu deklaracje typu: "chcę mieć z tobą dzieci", "buduję dla nas dom ", "rzuć pracę i razem wyjedziemy w podróż życia, zaopiekuję się tobą", to posługuje się techniką zbliżoną do sekciarskiej. Ludzie, którzy są spragnieni zrozumienia, uczuć, miłości, mają osłabiony instynkt samozachowawczy i mogą naciąć się na tzw. love bombing, czyli bombardowanie miłością. Zazwyczaj, kiedy na samym początku znajomości ktoś nas zarzuca prezentami, przynosi kwiaty do pracy, składa daleko idące deklaracje, to nie czujemy się komfortowo.