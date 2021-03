Kolorowe włosy. U kogo najlepiej się sprawdzą i jak je pielęgnować?

Trend na kolorowe włosy od lat cieszy się niesłabnącą popularnością. Najlepiej wykonać tę koloryzację u fryzjera, bo inaczej może nam nie wyjść taki kolor, jaki chcemy. Przepięknie wyglądają równomierne przejścia pomiędzy wybranymi barwami, a to nie zawsze jest takie proste do uzyskania.

Kolorowe włosy – u kogo najlepiej się sprawdzą?

Kolorowe włosy pasują do osób odważnych i otwartych, które bardzo lubią zwracać na siebie uwagę. Świetnie kontrastują z jasną, wręcz alabastrową skórą, ewentualnie nieco ciemniejszej karnacji. Kolorowe włosy bardzo dobrze pasują także do makijażu, dlatego polecane są osobom uwielbiającym eksperymenty ze stylem. Taka fryzura także świetnie prezentuje się przy falach albo lokach .

Kolorowe włosy – jak je zrobić?

Samodzielne wykonanie kolorowych włosów nie należy do najłatwiejszych. Jeśli jednak chcesz spróbować domowej koloryzacji, pamiętaj, że najlepiej wykonać ją na jasnych pasmach, bo rozjaśnienie naturalnie ciemnych włosów jest ryzykowne.

Kolorowe włosy – jak je pielęgnować?

W przypadku kolorowych włosów pielęgnacja jest bardzo ważna, ale zarazem niezwykle wymagająca. Kolor szybko się wypłukuje i traci swą intensywność, dlatego taką koloryzację powtarza się co 2-3 miesiące. Przy codziennej pielęgnacji najlepiej stosować kosmetyki przeznaczone do farbowanych pasm. Myj głowę chłodną wodą, która domyka łuski. Korzystaj także z produktów przeznaczonych do ochrony przed promieniami słonecznymi – kolorowe włosy zachowają swój pigment.