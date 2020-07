Koloryzacja color no color. Na czym polega jej fenomen i jak ją wykonać krok po kroku?

Coraz częściej w trendach fryzjerskich pojawiają się naturalne oraz stonowane sposoby na podkreślenie włosów, w tym koloryzacja color no color. Pod tą ciekawą nazwą kryje się sposób na podbicie koloru przy jednoczesnym zatuszowaniu niektórych niedoskonałości na pasmach. Brzmi nieźle? Sprawdź, na czym polega koloryzacja color no color.

Koloryzacja color no color stawia przede wszystkim na naturalność, która jest obecnie najważniejszym wyznacznikiem obecnych trendów. Nic dziwnego, że wiele kobiet decyduje się na ten sposób farbowania, ponieważ nie należy on do spektakularnych metamorfoz. Koloryzacja color no color doskonale wypadnie u każdej kobiety ceniącej subtelny wygląd.

Koloryzacja color no color – na czym polega fenomen?

Trend związany z koloryzacją color no color polega na podobnym zjawisku, jak make-up no make-up. W końcu w tym przypadku chodzi głównie o farbowanie ton w ton, czyli przy wykorzystaniu jak najbardziej naturalnych odcieni farb do włosów. Dzięki temu pasma odzyskają blask oraz zdrowy wygląd. Koloryzacja color no color ma do złudzenia przypominać oryginalny odcień włosów. Jej największą zaletą jest to, że opóźnia powstanie odrostów, a także zakrywa siwe pasemka i stosunkowo łatwo ją wykonać we własnym domu.

Koloryzacja color no color – jak ją wykonać krok po kroku?

Jeżeli jesteś zaintrygowana naturalnym efektem koloryzacji color no color, śmiało pomyśl o samodzielnym wykonaniu. Farbowanie krok po kroku:

1. Zdecyduj się na farbę możliwie najbardziej zbliżoną do twojego koloru włosów – różnica może wynosić maksymalnie 2 tony;

2. Dzień przed domowym zabiegiem dobrze nawilż włosy.

3. Nałóż na włosy wybraną farbę zgodnie ze wskazówkami dołączonymi do opakowania.

4. Trzymaj kosmetyk tak długo, ile zaleca producent, po czym zmyj farbę.

5. Nałóż ulubioną odżywkę do włosów farbowanych i gotowe.

Pewnie nie spodziewałaś się, że koloryzacja color no color jest tak banalna. Efekt na pewno cię zachwyci, bo odświeżysz odcień i nie będziesz musiała martwić się odrostami. Można śmiało powiedzieć, że koloryzacja ton w ton działa jak makijaż, bo upiększa, ale równocześnie nie rzuca się w oczy. Zakryje siwiznę, wygładzi oraz podkreśli cięcie.

Koloryzacja color no color – jak zadbać o efekt?

Przy koloryzacji color no color, efekt utrzymuje się do kilkunastu myć, ale możesz skutecznie wydłużyć ten proces. Stosuj delikatne szampony i odżywki przeznaczone do włosów farbowanych, unikaj gorącego powietrza suszarki oraz staraj się regularnie używać odżywczej maski. Koloryzacja color no color jest półtrwała, dlatego zastosowanie odpowiedniej pielęgnacji pozwoli na cieszenie się z modnego i naturalnego koloru.

