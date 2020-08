Olejek cynamonowy. Czy znasz jego wspaniałe właściwości i możliwe zastosowanie?

Olejek cynamonowy wykazuje się właściwościami, które można wykorzystać na wiele różnych sposobów w kosmetyce. Bardzo często można go odnaleźć w perfumach czy produktach przeznaczonych do higieny jamy ustnej oraz pielęgnacji ciała. Oczywiście to nie wszystkie zastosowania olejku cynamonowego. Co jeszcze warto wiedzieć?

Olejek cynamonowy szybko poprawia wygląd cery i włosów. (Pexels)