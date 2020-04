Koronawirus w Polsce. Czy wkrótce maseczki ochronne będą obowiązkowe?

Jeszcze do niedawna maseczki ochronne były rekomendowane tylko osobom pracującym w służbie zdrowia, zakażonym albo zajmującym się chorym członkiem rodziny. Jak się okazuje, minister zdrowia Łukasz Szumowski coraz częściej zastanawia się nad wprowadzeniem powszechnego obowiązku noszenia maseczek ochronnych.

Odkąd ogłoszono w Polsce pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem, a w późniejszym czasie także pandemię, rodacy zaczęli masowo wykupować maseczki ochronne, głównie chirurgiczne. Wiele osób może być zakażonych i nie wykazywać przy tym żadnych objawów, dlatego też minister zdrowia zachęca do noszenia maseczek. Czy niedługo wejdzie w życie nowe zarządzenie?

Obowiązkowe maseczki ochronne – od kiedy?

Jak na razie nie ma konkretnych informacji związanych z powszechnym obowiązkiem noszenia maseczek ochronnych. Tym nie mniej, minister Szumowski w ostatnich tygodniach powtarzał kilkukrotnie, że w każdej chwili mogą wejść w życie kolejne rozporządzenia. Cała sytuacja epidemiczna w Polsce jest cały czas monitorowana i na tej podstawie wydawane są kolejne regulacje. Jeśli chodzi o obowiązek noszenia maseczek to został on jak na razie wprowadzony we Włoszech, Czechach i Wielkiej Brytanii.

"Znikające" maseczki ochronne – gdzie je kupić?

Ze względu na szybkie wyprzedanie maseczek ochronnych, coraz więcej osób zastanawia się, gdzie można kupić kolejne partie. Nie tylko brakuje ich w aptekach, ale również w samych szpitalach oraz hurtowniach farmaceutycznych. Często też internauci poszukują maseczek w internecie, ale bardzo szybko oferty wygasają z powodu licznego zainteresowania. Natychmiast po pojawieniu się doniesień o koronawirusie, zarówno dostępność, jak i ceny artykułów pakietu higieny osobistej szybko wzrosły, co i tak nie zniechęciło rodaków przed kupieniem maseczek ochronnych. Niedawno sprowadzono do Polski 8 milionów maseczek przeznaczonych dla Polaków, a w miniony piątek rozpoczęła się ich dystrybucja do aptek w cenie około 2,5zł za sztukę. W sklepach internetowych także można dostać maseczki chirurgiczne wykonane z flizeliny, które kosztują do 10 złotych. Z kolei maski z filtrami HEPA kosztują nawet kilkadziesiąt złotych.

Maseczki ochronne – spontaniczne inicjatywy

Wiele pracowni krawieckich włączyło się do spontanicznej akcji szycia wielorazowych maseczek ochronnych. Trafiają one do placówek medycznych, ale niektóre osoby oferują także ich sprzedaż, dzięki czemu można wesprzeć lokalnych krawców. Także rząd planuje uruchomienie produkcji maseczek niemedycznych, o czym poinformowała Kancelaria Premiera. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, już niedługo każdy rodak będzie wyposażony w maseczki ochronne.