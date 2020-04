Koronawirus. Weronika Rosati na zakupach. Pokazała, jak wygląda sytuacja w Los Angeles

Weronika Rosati, choć wiele czasu spędza w Polsce, na co dzień wraz z córką mieszka w Los Angeles i to właśnie tam spędza kwarantannę. W Mieście Aniołów, jak i całej Kalifornii, obowiązuje nakaz pozostawania w domach, a wychodzić można tylko w wyjątkowych sytuacjach, np. w celu uzupełnienia zapasów spożywczych. Rosati stara się przestrzegać tych zasad, co skrupulatnie dokumentuje na Instagramie.