Korwin-Mikke napisał kontrowersyjne słowa o pedofilii. Petycja fundacji przyniosła skutek

Wpis wzbudził negatywne emocje, spotkał się z krytyką ekspertów, m.in. Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, działającej na rzecz zwalczania przemocy wobec najmłodszych. Organizacja skomentowała, że to co napisał poseł, to trywializowanie problemu krzywdzenia dzieci. Dodano, że świadczy to o braku świadomości skali wykorzystania seksualnego i niezrozumieniu sytuacji dzieci, które doświadczają bólu i cierpienia.