Kotulanka na zdjęciu z byłym mężem sprzed lat. Próżno szukać gdzieś podobnych fotografii

Artystka nigdy nie ukrywała, że tęskniła zarówno za dzieckiem, jak i za pracą. W końcu w naszym kraju mogła rozwijać się zawodowo, na co nie mogła niestety liczyć za oceanem. To wszystko sprawiło, że Kotulanka wróciła do Polski. Niestety związek z jej mężem nie przetrwał próby czasu. W 1992 roku para postanowiła się rozwieźć.